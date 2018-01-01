01/01/2018 12:25


Pasaport ve ehliyet işlemleri için verilen süre belli oldu

pasaport ve ehliyet işlemleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve ehliyet işlemleri 2 Nisan tarihine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldı. Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı.


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