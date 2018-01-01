Yurtta havalar nasıl olacak 1 Ocak il il hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken sıcaklıklarda da bir düşüş yaşanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile zamanla kuzeybatı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla az bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu ve açık 15
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10