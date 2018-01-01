01/01/2018 10:10


Yurtta havalar nasıl olacak 1 Ocak il il hava durumu

hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken sıcaklıklarda da bir düşüş yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile zamanla kuzeybatı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla az bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu ve açık 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10


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