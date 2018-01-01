01/01/2018 08:38


Marmara'da korkutan deprem

deprem haberleri

AFAD tarafından alınan son bilgiye göre Balıkesir'de dün akşam saat 23:12’de 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4,3 olarak açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD) verilerine göre, saat 23.12´de merkez üssü Marmara Denizi Erdek açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.1 kilometre olarak derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve Bursa ile ilçelerinde hissedildi. Yılın son saatlerinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere can kaybı ve yaralanan olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken derinliğini ise 12.4 kilometre olarak saptadı


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