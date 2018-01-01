01/01/2018 08:18


İstanbul'da yılbaşı günü katliam son anda engellendi

ışid operasyonu

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e düzenlenen operasyon sonucunda 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Örgütün Suriye ve Irak'taki yöneticileriyle iletişime geçerek yılbaşı kutlamaları sırasında eylem yapma hazırlığına başladıkları öne sürülen zanlılar Pazar sabahı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.Ajanslarda yer alan haberlerde, üç ilçede dört adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişinin 15'inin yabancı uyruklu olduğu belirtiliyor. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de bulundu.


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