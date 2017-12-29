29/12/2017 10:56


Emniyetten yılbaşı öncesi yola çıkacaklara önemli uyarı

yılbaşı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı nedeniyle trafiğin yoğunlaşacağı yollarda güvenliğin sağlanması adına daha fazla denetin yapılacağını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı nedeniyle 29 Aralık 2017- 2 Ocak 2018 tarihlerinde şehirler arası ve şehir içi yollarda trafik akışının diğer günlere oranla yoğunlaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Gerekli trafik tedbirlerinin alındığı, bu tedbirlerin daha etkili uygulanmasının sürücülerin kendilerini ve diğer yol kullanıcılarını mağdur etmemek için trafik kurallarına uymalarıyla mümkün olacağı kaydedilen açıklamada, sürücülerin, yola çıkmadan önce kış koşullarına uygun lastiklerini ve araçlarını kontrol etmeleri, yasal hız limitleri ile yol ve hava şartlarının gerektirdiği hızlarda araç kullanmaları, hava ve yol koşullarını da dikkate alarak öndeki araçları yakından takip etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sürücülere ayrıca araç sürerken cep telefonu ile görüşmemeleri, zaruri haller dışında özellikle şehirler arası yollarda ve otoyollarda duraklama veya bekleme yapmamaları, seyahatleri süresince emniyet kemerlerini takmaları, uykusuz veya yorgun olarak trafiğe çıkmamaları uyarısı yapıldı.


vatan oz
Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL
kanal d yayin akisi
29 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
29 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
İlgili Haberler
trafik cezası

Trafik cezalarına yapılan zam oranı belli oldu

ankarada yılbaşı

Vali açıkladı başkentte 9 bin 744 polis ve jandarma görev yapacak

sağanak yağış

Meteoroloji İstanbul için saat verdi şiddetli geliyor

trafik kazası

Ankara-İstanbul yolunda katliam gibi kaza ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

kanal d yayin akisi

29 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

29 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

29 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yeni Yıl Yeni Umutlar

Yeni bir yıla daha girdik Allah’ın izniyle. Yeni yıl demek yeni umutlar demektir. Yeni yıl demek beklentilerimizin gerçekleşmesi için iple çektiğimiz zaman dilimidir. İnşallah hayırlı ...

Devam