29/12/2017 10:29


Meteoroloji İstanbul için saat verdi şiddetli geliyor

sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da öğleden sonra şiddetli yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

 


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