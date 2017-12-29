Meteoroloji yılbaşı günü için tahminlerini değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yılbaşında havaların geçen seneye oranla daha sıcak olacağını duyurmuştu. Ancak Meteorolojinin tahminleri değişti ve hava sıcaklıkları düşerken bazı illerde kar yağışı bekleniyor

Sıcak geçen aralık ayının sonuna yaklaşan Türkiye, yeni yıla hazırlanıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan tahminlere göre yeni yıla girerken sadece Bayburt ilimizde kar yağışı gözlenecekti, ancak son dakika verilere tahminler değişti ve sıcaklık değerleri düştü, yağmur beklenen bölgeler kara dönüştü. Özellikle iç ve yüksek kesimlerimizdeki birçok şehrimizde 31 Aralık gecesi kar bekleniyor.

Bugün yurda giriş yapan yağışlı havayla beraber sıcaklıklar da bir miktar düşecek. Yurdun kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor fakat düşen sıcaklıkların etkisiyle 31 Aralık gecesi birçok ilimizde kar yağışı görülecek.

KARABÜK: 4 derece kar yağışlı

BOLU: -1 derece kar yağışlı

KÜTAHYA: 0 derece kar yağışlı

ESKİŞEHİR: 0 derece kar yağışlı

ÇANKIRI: 2 derece kar yağışlı

YOZGAT: 1 derece kar yağışlı

KAYSERİ: 1 derece kar yağışlı

SİVAS: 0 derece kar yağışlı

ERZURUM: 0 derece kar yağışlı

ARDAHAN: -7 derece kar yağışlı

KARS: -2 derece kar yağışlı

AĞRI: -1 derece kar yağışlı

İSTANBUL, ANKARA ve İZMİR'DE HAVA DURUMU

Yılbaşı gecesi İstanbul parçalı bulutlu olacak ve gece sıcaklıklar en düşük 5 derece civarında seyredecek. İzmir’de de parçalı bulutlu bir hava hakim, en düşük sıcaklık değeri 6 derece olarak ölçülecek. Ankara’da ise sulu kar bekleniyor, gece sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşecek.