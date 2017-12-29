Alaçatı'da 6 yat cayır cayır yandı

Turizmin önemli noktalarından biri olan Alaçatı'da dün gece büyük yangın çıktı. Marina'da cayır cayır yanan yatlar kullanılamaz hale geldi

Dün gece yarısı Alaçatı Marina’da meydana geldi.Marinadaki demirli yatlardan birinde yangın çıktı.Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer yatlara da sıçradı.İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle yatlardaki yangın söndürüldü. Yangının çıktığı yat tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 5 yatta ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.