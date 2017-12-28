28/12/2017 22:04


Flaş haber turizm cenneti Çeşme'de patlama sesleri

çeşmede patlama

İzmir'in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinde art arda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ovacık ve Çiftlik mevkiinde karadan ve denizden araştırmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri, herhangi yıkım ya da yaralı ihbarının alınmadığı patlamaya, kaçak avlanan balıkçıların neden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, patlama sesinin nedeninin araştırıldığını, şu anda ölen, yaralanan ya da ateşli bir patlama olayının olmadığını söyledi. 


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