28/12/2017 15:45


İstanbul'da bomba yüklü araç bulundu

bomba yüklü araç

Bahçelievler'de ikinci bir bomba yüklü araç bulundu. Aracın plakasının Ankara'ya ait olması dikkatlerden kaçmadı

Bahçelievler'de 13 Aralık'ta kapalı kasa bir minibüste 60 kilogram patlayıcı bulunmumştu. İkinci aracın bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerden H.G.'nin bu aracı terör saldırısında kullanacağının belirlendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanmıştı.


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