Yılbaşı günü 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev yapacak

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Ticaret Odası Merkez binasında yaptığı açıklamada yılbaşı günü güvenliğin sağlanması adına her türlü tedbirin alındığını açıkladı

Şahin, halkın yılbaşını güven içinde idrak etmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Vatandaşın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temin etmek için çok ciddi tedbirler alındığını vurgulayan Şahin, "37 bin polisimiz, 4 bine yakın jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar. Hemen hemen kadrolarımızın tamamı, görevlerinin başında olmuş olacaklar. İstanbul'da elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. diye konuştu.

"Gerekli tüm kurumlar ikaz edildi"

"Yılbaşı gecesinde eğlence kulüplerine yönelik ekstra bir güvenlik önlemi alınıp alınmadığı"na yönelik soru üzerine ise Şahin, şunları anlattı:

"Biz vatandaşların yılbaşını en güzel şekilde ve bir arada geçirmelerini sağlamak için bütün tedbirlerimizi aldık. Biraz önce bunu ifade ettim. Eğlence mekanlarında da öncelikle kendi güvenlik teşkilatı olan eğlence mekanlarının, bu güvenlik teşkilatı mensuplarını bu konuda ikaz ettik. Ardından da bu mekanlarda bununla yetinmeyip, bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi tedbirlerini alacak ve her mekanda insanların güvenli bir şekilde yılbaşını kutlamaları için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Bu arada tabii, sadece yılbaşının güvenlik boyutu yok. Aynı zamanda sağlık, trafik ve diğer boyutlarıyla da ilgili her türlü tedbirler alınmıştır. Konuyla ilgili görevli bütün kurumlarımız bu konuda ikaz edilmiş ve onlar, çalışma alanlarıyla ilgili planlarını yapmış durumdalar."