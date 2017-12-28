28/12/2017 14:33


Meteorolojiden İzmir için önemli uyarı

sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi.  Açıklamada, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.


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