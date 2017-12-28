CHP'li Yedekçi, Özelleştirme Yüksek Kurulunun Yetkileri Alınmalı

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısı ile Özelleştirme Yüksek Kurulu aracılığıyla imara açılan alanlar hakkında açıklamada bulundu

AVRUPA\LONDON - CHP’li YEDEKCİ’nin basın toplantısı konuşması şu şekildedir:

İhanet itirafları, ihanet sürecinin bir parçası mıydı?

“Türkiye’nin en güzel, en güzide bölgelerinden biri Datça, Özelleştirme Yüksek Kurulu aracılığıyla imara açılıyor. Türkiye’de çokça kurum maalesef, planlama yetkisine sahip. Dediler ki, “Biz kente ihanet ettik, İstanbul’a ihanet ettik” ancak görülen o ki ihanet devam ediyor. Biz de merak ediyoruz, ihanet itirafları acaba bu ihanet sürecinin bir parçası mıydı?

Neden Özelleştirme Yüksek Kurulu?

Öğrendiğimiz bilgiye göre 56 dönümlük alanın yarısına konut, yüzde 24’üne park, yüzde 21’ine yol, yüzde 3’üne de ibadet alanı yapılması yönünde bir planlama varmış. Burada ilginç olan, bu çalışmanın Özelleştirme Yüksek Kurulu aracılığıyla yapılmasıdır. Özelleştirme Yüksek Kuruluyla yapmak ile Maliye ile yapmak arasındaki fark ne? Maliye aracılığıyla yapıldığı zaman, elde edilecek gelirin yüzde 30’u ilçe belediyesine, yüzde 10’u il belediyesine veriliyor ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu aracılığıyla yapıldığında böyle bir şeye gerek kalmıyor.

Bodrum’da 6 ayrı hazine arazisi özelleştiriliyor

Bir başka kötü haber daha aldık. Bodrum’da 3 bin ile 65 bin metrekare arasındaki 6 ayrı arazi hakkında yine aynı kurum tarafından, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, özelleştirme projelendirmesine başlandığı söyleniyor. Türkiye’nin bir başka güzide kent kimliği olan şehirlerinden bir tanesi de Şanlıurfa. Şanlıurfa’da da, 52 bin metrekarelik alanın yüzde 60’ına konut yapmak istiyorlar.

Daha çok beton yapmak için yan yolları dolaşıyorsunuz

Hem diyorsunuz ki “Beton, beton, beton. Ülkede huzur kalmadı” hem de daha çok beton yapmak için hukuku da dolaşarak, yan yollardan dolaşarak, çeşitli planlamalar yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil. Kentlere bakanlık eliyle planlı bir saldırı vardır. Bu planlı saldırının karşısında kentte yaşayan insanların, yeşil alanlarına, imara açılmamış alanlarına, deniz kenarlarına, sit alanlarına sahip çıkmaları şarttır. Dayanışma duygusunu güçlendirmeleri şarttır.

İmar rantı ile iktidarlarını devam ettirmeye çalışıyorlar

Türkiye’de sürekli olarak imar rantı üzerinden mevcut hükümet ayakta kalmaya ve iktidarını devam ettirmeye çalışmaktadır. İhanete devam etmeyin, artık ihanet etmekten vazgeçin. Ve hiçbir yeşil alanı, hiçbir dolgu alanını imara açmayın.

Özelleştirme Yüksek Kurumu’nun yetkileri alınmalı

Biz bir kez daha uyarıyoruz, bakanlık kente ihanet edecek olan planlamalar yapmasın, Özelleştirme Yüksek Kurulu gibi kurumlardan, kenti düşünmeyen, insanı düşünmeyen, doğayı düşünmeyen, yarını düşünmeyen, çocukları düşünmeyen, kuşları, kelebekleri, ağaçları düşünmeyen kurumlardan planlama yetkileri derhal alınsın.

Hangi akla hizmetle bunu yapıyorsunuz, ihanetten vazgeçin

3 gün sonra torununuz, karar verdi Datça’da yaşayacak. Size 1-2 fotoğraf gösterdi ve “2017 yılında Datça çok güzelmiş. Yeşili varmış, denizi çok güzelmiş, insanlar mutlu, huzurlu yaşıyormuş. Burayı acaba hangi vatanını sevmez adam imara açtı da bu hale getirdi dediğinde, ne diyeceksiniz? Merak ediyorum kimdir bu adam?” dedi, “benim” derken hiç mi utanmayacaksınız?