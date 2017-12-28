28/12/2017 09:55


Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı kararı var

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi çalışanlarına yönelik başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. 4'ü halen çalışmakta olan, diğerleri ihraç edilen 23 kişi hakkında gözaltı işlemlerine başlandığı ifade edildi.


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