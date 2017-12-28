28/12/2017 09:52


Meteorolojiden o iller için buzlanma ve don uyarısı

buzlanma ve don olayı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman illeri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre bu illerde yarın hava sabaha kadar parçalı bulutlu geçecek. Bölgede gece ve sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu olması öngörülüyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarlar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Vatandaşlar ile ilgililere, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.


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