Meteorolojiden yılbaşı günü için önemli açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yılbaşı günü havalar bu yıl geçen seneye göre daha sıcak olacak

31 Aralık Pazar günü sıcaklıklarının İstanbul’da 10, İzmir’de 14, Ankara’da ise 6 derece olması bekleniyor.

GEÇEN SENEDEN ÇOK DAHA SICAK!

Geçen sene 31 Aralık gecesi İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı beklenirken bu sene sadece Bayburt’ta kar bekleniyor. Bazı illerde de karla karışık yağmur beklentisi var. Genel olarak sıcaklıklar ise geçtiğimiz senenin 6-7 derece üzerinde seyrediyor.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Çanakkale'nin güney çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.