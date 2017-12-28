28/12/2017 07:55


Jetler Irak'ın kuzeyindeki teröristleri vurdu

hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Erzincan'ın Refahiye kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Dün düzenlenen hava harekatı sonucunda 11 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyi ve yurt içinde bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.

Bu kapsamda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapan TSK birlikleri ile hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında; Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında 5 olmak üzere 11 silahlı terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen mağara, barınak ve sığınakların tahrip edildiği, operasyona katılan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

 

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