28/12/2017 07:53


Teröristlere ait 4 patlayıcı düzeneği ele geçirildi

patlayıcı düzenek

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 4 patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla Pülümür ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Teröristlerce kullanılan 9 sığınak, 12 depo ve 2 mağarayı tespit eden güvenlik güçleri, yaptıkları aramalarda 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogram amonyum nitrat, 202 pil, 33 mutfak tüpü ve 160 metre kablonun yanı sıra bir el bombası mandalı, 3 takım kar elbisesi, 4 örgüt kıyafeti, 40 çift ayakkabı, 30 kilogram bulgur, 10 kilogram zeytin, 160 metre kablo, dürbün, kumaş, güneş paneli, sırt çantası, el çantası, batarya, şemsiye, akü, gaz lambası ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

 

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