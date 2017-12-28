28/12/2017 07:49


Liseli 17 erkek öğrenci zehirlendi

İzzet Baysal Anadolu Lisesi

Bolu'da bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesinin yurdunda kalan 17 erkek öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında akşam yemeğinden sonra mide bulantısı şikayeti ortaya çıktı. Öğrenciler, durumu yurt görevlilerine bildirince, yurda sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yurtta kalan 7 öğrenci Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 7 öğrenci İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne, 3 öğrenci ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, akşam yemeğinden yurtta kalan 248 öğrencinin yediğini, 17 öğrenci haricinde herhangi bir şikayet olmadığı bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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