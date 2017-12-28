28/12/2017 07:05


Bursa'da DAEŞ şüphelisi 38 kişi gözaltında

daeş operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet güçleri önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileri söz konusu evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi.

Ekipler, 17'si Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir apartmanın alt alta iki dairesinde, 21'i ise bu ilçe ile Yıldırım ve İnegöl'deki diğer adreslerde olmak üzere 38 şüpheliyi yakaladı. 

Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde arama yapıldı.  Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


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