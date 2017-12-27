27/12/2017 14:01


İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nden okullara yılbaşı talimatı

okulda yılbaşı kutlaması

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından İstanbul'un Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçesi ve İzmir'in Gaziemir ilçesindeki okullara yılbaşı kutlamalarıyla ilgili bir yazı gönderildi

Küçükçekmece'deki okullara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: Bazı okullarımızda yılbaşı çekilişi karnavalı vs adı altında öğrencilerimizin katılımı zorlanan etkinliklerin düzenlendiği velilerimizin şikayetlerinden anlaşılmaktadır. Hiçbir şekilde müfredatta kutlanacak günlerden olmayan ve milli kültürümüz bakımından bir mana ifade etmeyen bu tür etkinlikler vasıtası ile öğrencilerimizi meşgul etmeyelim.

Bahçelievler ilçesine gönderilen yazıda ise ''Çocuklara Noel'i anımsatacak herhangi bir etkinlik yapılmaması'' söylendi. Gaziemir'deki okullara gönderilen yazıda da benzer ifadeler kullanıldı. 

Eğitim Sen'den tepki

Eğitim Sen'den okullara gönderilen bu yazıya tepki geldi. Eğitim Sen yetkilileri, 'Bu tür yazılar bundan önceki yıllarda da gelmişti ama bu sene daha çok geldi. Bu talimatlar ülkenin dönüşümünün göstergesi. Kendi hegemonyalarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet'in ilanından itibaren kutlanan bu gün engellemeye çalışılıyor' diye konuştular. 

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