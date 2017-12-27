27/12/2017 10:00


Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri bombalanıyor

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye ulaştı

Genelkurmay Başkanlığından, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.Hava harekatında, ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece hava harekatı düzenlenen bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.

İlgili Haberler
biriken puanlar

Bankalardan yeni yıl öncesi biriken puanlar hakkında açıklama

şişli haberleri

İstanbul'da bir ilçede daha yılbaşı kutlamaları yasaklandı

okulda yılbaşı kutlaması

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nden okullara yılbaşı talimatı

bağcılar

Bağcılar'da patlama sonrası yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
Ahmet Saraçoğlu

O isim Vatanım Sensin'de İsmet İnönü'yü canlandıracak

Beşiktaş Osmanlıspor

Beşiktaş Osmanlıspor kupa maçı canlı yayın bilgileri

Whatsapp

WhatsApp kullananlara kötü haber uygulamayı artık kullanamayabilirsiniz

Seren Serengil

O fotoğrafla ilgili Seren Serengil canlı yayında ilk kez konuştu

 Yazarlarımız
turker erturk

İkinci One Minute

ABD Başkanı Trump’ın, 6 Aralık’ta Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı; daha önce bu köşede yazdığımız gibi ülkemizi gayri ...

Devam