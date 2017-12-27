27/12/2017 09:54


Yılbaşı öncesi yağışlı hava yurda giriş yapacak

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Yarından itibaren yurda batıdan giriş yapacak olan yağışlı hava ilerleyen günlerde yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yılbaşı arefesinde tüm Türkiye’yi etkileyecek olan yağışlar yılbaşı gecesi yurdun batısını terk etmeye başlayacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale’nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.  Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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