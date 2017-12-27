İstanbul'da Bylock kullanıcısı 58 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock" yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde 58 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapılıyor. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.