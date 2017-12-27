27/12/2017 07:59


Karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölgelerdeki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri tespit edildi.Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edildi. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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