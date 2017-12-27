Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı metruk binada çıkan yangın çevrede panik yaşattı

Gece yarısı saat 01.20 sıralarında sokak üzerinde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında alevler kısa süre içerisinde bütün binayı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangınKısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Yangın yan binaya da sıçradı. Bu binada yaşayanlar çevredeki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Bazı vatandaşlar da itfaiye erlerine hortumları taşımalarında yardım etti. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespit çalışmaları sürüyor.