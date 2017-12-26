CHP’li Yedekçi, OHAL ve KHK’lar ülkemizde Hitler’in nefesini hissettiriyor

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay YEDEKCİ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri hakkında tespitlerde bulundu

İktidar parlamenter sistemi devre dışı bırakan bir yol izliyor

OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler bir siyasi zorbalık tutumudur. Mevcut iktidar, darbe girişimi sonrasında OHAL ve KHK perdelerinin arkasından ülkemiz hakkında hayati kararları alarak parlamenter sistemi devre dışı bırakan bir yol izlemektedir. Milletin vekillerinin imzası olmayan kararlar ile ülkemizin yönetilmesi memleketimiz için çizilmiş vahim bir tablodur.

KHK’da iç savaş hazırlığı mı var?

Mevcut iktidara karşı yükselecek her sese karşı ölümcül bir bakış açısına sahip olan son KHK’da yayınlanan maddeler bir iç savaş hazırlığı mı var endişesi yaratmaktadır.

Bu bir insanlık suçu

Eli kana bulaşmış, bir insanın yaşam hakkını elinden alan her birey yargılanmalıdır. Ucu açık terimler ile bir hayatı sonlandırmanın cezasının yoruma bırakılması bir insanlık suçudur.

OHAL ve KHK’lar ülkemizde Hitler’in nefesini hissettirmekte

Terörle mücadele etmek adı altında yeni terör eylemlerine yol açarak vahşete neden olabilecek bu karar ancak toplumu barıştan ve huzurdan uzaklaştırarak bölünmeye ve nefrete yöneltir. OHAL süreci ve KHK’lar ülkemizde Hitler’in nefesini hissettirmektedir.