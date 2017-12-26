26/12/2017 12:15


Türkiye'den Hollandalı yolculara köpekli arama

köpekli arama

Amsterdam’daki uluslararası Schiphol Havaalanı’nda Türkiye’ye yolculuk edecek kişilere yapılan köpekli aramaya Türkiye anında karşılık verdi

Atatürk Havalimanı’nda bu kez Hollanda’dan gelen yolcular polis denetimine tutularak valizleri dedektör köpekle arandı. Atatürk Havalimanı polisinin dün gece saat 23.45’te Türk Hava Yolları’nın TK 1954 sefer sayılı uçakla Amsterdam’dan gelen yolculara arama yapması kamera görüntülerine yansıdı. Valizler narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi.  Herhangi bir bulgunun tespit edilememesinin ardından yolcular, gümrüklü alandan geçti. 

İlgili Haberler
Gülay YEDEKCİ

CHP’li Yedekçi, OHAL ve KHK’lar ülkemizde Hitler’in nefesini hissettiriyor

terörist

Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tuzla koku

Tuzla'daki koku için kriz masası oluşturuldu

gaziantep zehirlenme

70 asker yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
afra saracoglu

Afra Saraçoğlu'ndan Özcan Deniz İddialarına Sert Yanıt

turker erturk

İkinci One Minute

necdet sivasli

Coğrafyamızda Müslüman Türk kimliğini istemiyorlar

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı çözümün KKTC devletinin kabulünden geçtiğini görsün

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

2018'e Merhaba Deme Zamanı

2017’nin, koskoca bir yılın daha sonuna geldik.  Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Londra’da da Noel kutlandı, yenildi, içildi ve şimdi 2018’e merhaba deme zamanı.  Bu yepyeni, umutlarla ...

Devam