Türkiye'den Hollandalı yolculara köpekli arama
Amsterdam’daki uluslararası Schiphol Havaalanı’nda Türkiye’ye yolculuk edecek kişilere yapılan köpekli aramaya Türkiye anında karşılık verdi
Atatürk Havalimanı’nda bu kez Hollanda’dan gelen yolcular polis denetimine tutularak valizleri dedektör köpekle arandı. Atatürk Havalimanı polisinin dün gece saat 23.45’te Türk Hava Yolları’nın TK 1954 sefer sayılı uçakla Amsterdam’dan gelen yolculara arama yapması kamera görüntülerine yansıdı. Valizler narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi. Herhangi bir bulgunun tespit edilememesinin ardından yolcular, gümrüklü alandan geçti.