26/12/2017 11:58


Tuzla'daki koku için kriz masası oluşturuldu

Tuzla koku

Tuzla'da etkili olan şiddetli koku nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri AFAD, İl Çevre Müdürlüğü, İSKİ bölgedeki araştırmalarına devam ediyor

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, kokunun kaynağının tespiti için, İSKİ, itfaiye, Afad, İBB ve İl çevre müdürlüğü, İSTAÇ,  Sağlık Md AKOM DA kriz masası oluşturdu. Gece itfaiye, İGDAŞ ve AFAD ekiplerinin hava ölçümleri yaptı. 

Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit tahmin ediliyor. Kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor.

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