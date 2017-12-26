Tuzla'daki kokuyla ilgili yetkililerden son dakika açıklaması

Vatandaşları korkutan Tuzla'daki kokunun nedeni belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokuyla ilgili açıklama yaptı

Dün geceye damga vuran son dakika gelişmesi Tuzla’daki kötü koku oldu. İstanbul’un Tuzla ilçesinde büyük paniğe neden olan kokunun sebebi tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Tuzla'daki kokunun sebebi “atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir” denildi.

ÇALIŞMA YAPILAN ALAN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, “Sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir” denildi. Ekiplerin gece çalışma yaptığı alanlar gündüz görüntülendi.

KİMYASAL ATIK NEDEN OLDU

Kokudan rahatsız olarak hastaneye başvuran onlarca kişi ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Akşam 21.30 sıralarından itibaren Tuzla'da etkili olan yoğun ve genizleri yakan koku nedeniyle belediyle, AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmaların ardından kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. Kokunun tespit edildiği noktada ekipler kokunun giderilmesi için yoğun bir çalışma sarf etti.

İSTANBUL VALİSİ: ATIKSU KOLEKTÖRÜNDEN OLABİLİR

İstanbul Valisi Vasip Şahin de yaptığı açıklamada “İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır.” dedi.

İGDAŞ’TAN AÇIKLAMA

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise; “Tuzla İstasyon Mahallesi´nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

İBB TWİTTWER’DAN AÇIKLAMA YAYINLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından da bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi: “Tuzla'da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Çevrenin, sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor.”

TUZLA BELEDİYESİ: ARAŞTIRILIYOR

Tuzla Belediyesi’nden de konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede “İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır” denildi.