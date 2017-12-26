26/12/2017 07:59


Yılbaşı gecesi katliam hazırlığında olan teröristler yakalandı

daeş operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyon sonucunda yılbaşı günü eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine ‘Yalnız kurt’ ismini veren, Avrupa’daki gibi arabalı, bıçaklı katliam yapma ihtimali olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıları, yılbaşı için eylem planladıkları ve Suriye’ye eleman temin ettikleri öğrenilirken çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar arasında Doğankent Mahallesi yapılanmasının sözde emiri M.A’ın olduğu öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin arından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlgili Haberler
şehit haberleri

Kuyudan sızan gazdan zehirlenen askerden 21 gün sonra acı haber

daeş operasyonu

İstanbul'da gece yarısı DAEŞ'e eş zamanlı operasyon

sağanak yağış

Yılbaşı öncesi Türkiye'ye kritik uyarı

yılbaşı kutlaması

Beşiktaş’ta yılbaşı kutlamalarına izin çıkmadı

Son Dakika Haberleri
Fernando ve Rodrigues

Fernando ve Rodrigues'in sağlık durumu hakkında önemli açıklama

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal 'Eşim Emina'ya asla laf ettirmem'

Furkan Andıç

Güzel oyuncudan aşk haberlerine yönelik ilk açıklama

Uğur Boral

FETÖ itirafçısı Uğur Boral önemli isimler verdi

 Yazarlarımız
turker erturk

Kadın Erkeğe İtaat Etmek Zorundadır

Geçen gün (20 Aralık 2017), Milli Eğitim Bakanı Yılmaz “Hz. Muhammed’in Hayatı” kitabındaki Medeni Kanuna aykırı evliliğe ilişkin sözleri savunarak; “Kadının itaati ibadettir” ifadeleri için ...

Devam