Kuyudan sızan gazdan zehirlenen askerden 21 gün sonra acı haber

4 Aralık tarihinde Ağrı'daki M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'da tedavi altına alınan Jandarma Er İdris Güleç şehit düştü

Van'ın Çatak ilçesi nüfusuna kayıtlı Güleç, yarın Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ağrı merkez Van yolu üzerindeki Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan M Tipi Cezaevi'nde 4 Aralık tarihinde meydana gelen olayda cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle 43 asker ile 6 kamu görevlisi zehirlenmişti. Durumu ağır olan bir uzman çavuş ile sözleşmeli er, Erzurum'a sevk edilmişti. 2 asker hastaneye alınmadan önce AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekibi tarafından taramadan geçirilmişti. Üzerlerinde çevreyi tehdit edici zararlı madde bulunmayınca askerler hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.