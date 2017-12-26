26/12/2017 07:45


İstanbul'da gece yarısı DAEŞ'e eş zamanlı operasyon

daeş operasyonu

İstanbul'da gece yarısı önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda terör örgütü DAEŞ mensubu çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda DEAŞ ile bağlantı olduğu iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 
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