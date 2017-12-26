26/12/2017 07:35


Yılbaşı öncesi Türkiye'ye kritik uyarı

sağanak yağış

Yılbaşında sokaklarda eğleneceklere kötü haber var. Hava sıcaklıkları geçen haftaya göre yükselişe geçse de yılbaşı gecesi için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji’den yeni haftanın en son dakika hava durumu verileri geldi ve yılbaşı gecesi hava nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. Karlı haftayı geride bırakan Türkiye’yi yeni yıl yaklaşırken yeni bir yağışlı hava dalgası bekliyor. Hava sıcaklıkları bir miktar düşse de, sadece iç kesimlerin yüksek bölgelerinde kar ihtimali görünüyor.

YILBAŞI GECESİ HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye yeni yıla yağmurla girecek, perşembe günü yurda batıdan giriş yapacak olan yağışlı hava adım adım ilerleyecek ve cumartesi günü yurdun yarısından fazlasını etkisi altına alacak. 31 Aralık Pazar gecesi yani yılbaşı gecesi ise İstanbul, Ankara ve İzmir yağmur altında olacak. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ihtimali bulunsa da yurdun genelinde etkili bir kar yağışı beklenmiyor.

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