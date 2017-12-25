İsrail'den gözaltına alınan Türk vatandaşları hakkında flaş karar

İsrail, Kudüs'te gözaltına alınan Türk vatandaşından iki tanesini sınır dışı etme kararı aldı

Türk vatandaşı Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç İsrail polisi tarafından Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde gözaltına alınmıştı. Reuters haberine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, gözaltına alınan Türk vatandaşlarından birinin pazartesi, birinin ise cumartesi gününde sınırdışı edilmesinin beklendiğini söyledi. Sözcüsü, üçüncü Türk vatandaşı hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını aktardı.