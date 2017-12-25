Sarı lacivertlilerin tribün lideri sonsuzluğa uğurlandı

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ardından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Altunkaynak, bugün son yolculuğuna uğurlandı

Altunkaynak için bugün Güngören Kuyulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Altunkaynak'ın yakınları çok sayıda Fenerbahçe taraftarı ve diğer kulüplerin taraftar grupları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Altunkaynak'ın cenazesi Habipler Yayla Mezarlığında toprağa verildi.