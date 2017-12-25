Yeni yılda asgari ücret kaç lira olacak

2018 yılıyla birlikte asgari ücrete kaç lira zam yapılacağı merak ediliyor. Bu oran Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı son toplantıda belli olacak

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede asgari ücret konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Türk-İş’in asgari ücretle ilgili talebi 1,893 TL. Hükümetin masasında da hangi ücret olacağı merak ediliyor. Başbakan Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin en az enflasyon kadar olacağını söylemişti.

SON TOPLANTIDAN NOTLAR

Asgari Ücret Komisyonu geçtiğimiz günlerde bir toplantı daha yaptı. Toplantı sonrasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) “Türk-İş’in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil” dedi.Ayrıca TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Bizim teklifimizi uygun görüyorlar” şeklinde bir ifade de bulundu.

CHP ‘2 BİN TL’ DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Kongresine katılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,“Akıllarına taşeron işçileri de gelmezdi. Taşeron işçilerin haklarına kim sahip çıktı? Biz çıktık. Neyi, nasıl yapacağımızı da söyledik. Onlara her türlü hakkı vereceğimizi söyledik. Normal bir işçiden ayrı tutulamayacaklarını söyledik. İlk dillendiren partiyiz. Bugün o noktaya geldiler. Bugün taşeron işçilere hak veren kanun hükmünde kararnameyi çıkardılar. İktidar partisinin bizim bulunduğumuz noktaya gelmesi bizi memnun eder. Buradan bütün taşeron işçi kardeşlerimize sesleniyorum, sen yıllardır konuşamıyordun. Hak, hukuk diyemiyordun. Senin sesin biz olduk. Eksiklikler var, tamamlanması için mücadele vereceğiz. İşimiz bitmedi. Muhtarların sorunlarını da çözeceğiz. Orman köylülerin sorunları var. Bunu çözeceğiz. Emeklilerin sorunları var. İki maaş ikramiyemiz hala gönlümüzde duruyor. Emekliler iki maaş ikramiye bizim namus borcumuz. Asgari ücret, akıllarına bile gelmezdi. Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik. ‘Nereden bulacaksın bu parayı’ dediler. Türkiye’de para var da başka yere harcıyorsunuz. Cebinizi dolduruyorsunuz, işçiye vermiyorsunuz. Oturdular onlar da seçim bildirgesine ‘Bizde asgari ücreti arttıracağız’ dediler. Buradan söylüyorum, 2018 yılında asgari ücret net 2 bin lira olmalı. Büyük ihtimal ‘Parayı nereden bulacağız’ diyecekler. Para var kardeşim para var. CHP’li belediyeler asgari ücreti net bin 500 lira olarak uyguluyorsa, sen koskoca devletsin sen nasıl yapamıyorsun. Ödemeyeceksen, bir geçinin bakalım aylık 2 bin lira. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçinsin, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar da geçinsin. 2 bin lira geçinsin derken, uçak ve makam araçlarından vazgeçmesinler. 2 bin lira bir mutfak nasıl geçinir ona baksınlar.”