İzmir'deki depremin ardından uzman isimden kritik açıklama

İzmir’de saat 8:13’de meydana gelen depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan önemli bir detayı paylaştı

Ercan, İzmir'de, saat 08.13'te meydana gelen ve merkez üssü İzmir Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin, 4.8 büyüklüğünde bu sarsıntının bağımsız bir deprem mi yoksa Midili depreminin etkili olan Anadolu'ya uzanan kolu üzerinde mi olduğunu araştıracaklarını söyledi.

Prof. Dr. Ercan, “Deprem 08.13'te, yerin 16.8 kilometre derinliğinde oldu. Depremin olduğu tam nokta İzmir Körfezi'nin içi, uzun adanın hemen kuzeyinde Foça, Karaburun, Gediz Çatalağzı üçgeni içinde oldu. Deprem en güçlü olarak Foça ve mahallesi Bağarası, Menemen ve İzmir'in Karşıyaka, Alaybey, Bayraklı ve Urla ilçesi kesimlerinde güçlü olarak hissedildi. Deprem dalgaları yaklaşık süresi 17 saniye sürdü. İzmir'deki evlerde hissedilir düzeyde salınma gelişti. Bu depremin işleyişi üzerinde bilgimiz yok. 4.8 büyüklüğünde bu sarsıntının bağımsız bir deprem mi yoksa Midili depreminin etkili olan Anadolu'ya uzanan kolu üzerinde mi olduğunu araştıracağız. Deprem yıkıcı olmamıştır ancak Gediz Çatalağzı'nın olduğu yerde eski taş evlerde baca yıkılması gibi basit zararlar oluşturmuş olabilir” dedi.