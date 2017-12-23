Şimdi de Melih Gökçek’in içtiği Kızılırmak suyu kesiliyor

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in canlı yayında içtiği Kızılırmak suyunun Ankara’ya verilmesinden vazgeçiliyor

Vatandaşların ishal ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurmasına neden olan Kızılırmak suyunun da Ankara'ya verilmesinden de vazgeçiliyor. Mustafa Tuna'nın göreve getirdiği yeni ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, ilk icraat olarak Gökçek'in habersizce başlattığı Kızılırmak'tan Ankara'ya aktarımına son veriyor. Kızılırmak suyunda, yüksek oranda sülfat, sodyum ve klorür bulunduğu tespit edilmiş, Gökçek ise kameraların önünde Kızılırmak suyu içip ‘'Tadı lezzetli değil ama, susuz kalmaktan iyidir'' demişti.

CANLI YAYINDA İÇTİ

Yeni ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, ilk icraat olarak Gökçek'in başlattığı Kızılırmak'tan Ankara'ya aktarımına son veriyor. Kınacı, Ankara'nın suyunu içilebilir hale getireceklerini belirterek, “ASKİ olarak hedefimiz 2018’in sonuna doğru DSİ tarafından inşa edilen Gerede Su Temini Projesi’ni devreye alarak şiddetli kurak dönemler hariç Kızılırmak’tan su alımını sonlandırmak; ihtiyaç olması durumunda Kesikköprü suyunu özel arıtarak suyu musluktan içilebilir duruma getirmek” dedi.

Ankara'da artan ishal ve kusma vakalarının ardından içme suyuna, yüksek oranda sülfat, sodyum ve klorür bulunduğu tespit edilen Kızılırmak suyunun karıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Gökçek şebeke suyuna Kızılırmak'tan su aktarıldığını doğrulamış, Kızılırmak suyunun içilebilir olduğunu savunmuştu. Gökçek, canlı yayında bu sudan içerek, “Elbette Kızılırmak suyu diğer barajlarımızdan gelen su kadar lezzetli değil. Ama ‘susuzluk mu yoksa lezzeti olmasa da su mu' derseniz, senin kafana yatmasa da biz su deriz” demişti.