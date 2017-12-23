23/12/2017 18:13


Şimdi de Melih Gökçek’in içtiği Kızılırmak suyu kesiliyor

Kızılırmak suyu

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in canlı yayında içtiği Kızılırmak suyunun Ankara’ya verilmesinden vazgeçiliyor

Vatandaşların ishal ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurmasına neden olan Kızılırmak suyunun da Ankara'ya verilmesinden de vazgeçiliyor. Mustafa Tuna'nın göreve getirdiği yeni ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, ilk icraat olarak Gökçek'in habersizce başlattığı Kızılırmak'tan Ankara'ya aktarımına son veriyor. Kızılırmak suyunda, yüksek oranda sülfat, sodyum ve klorür bulunduğu tespit edilmiş, Gökçek ise kameraların önünde Kızılırmak suyu içip ‘'Tadı lezzetli değil ama, susuz kalmaktan iyidir'' demişti.

CANLI YAYINDA İÇTİ

Yeni ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, ilk icraat olarak Gökçek'in başlattığı Kızılırmak'tan Ankara'ya aktarımına son veriyor. Kınacı, Ankara'nın suyunu içilebilir hale getireceklerini belirterek, “ASKİ olarak hedefimiz 2018’in sonuna doğru DSİ tarafından inşa edilen Gerede Su Temini Projesi’ni devreye alarak şiddetli kurak dönemler hariç Kızılırmak’tan su alımını sonlandırmak; ihtiyaç olması durumunda Kesikköprü suyunu özel arıtarak suyu musluktan içilebilir duruma getirmek” dedi.

Ankara'da artan ishal ve kusma vakalarının ardından içme suyuna, yüksek oranda sülfat, sodyum ve klorür bulunduğu tespit edilen Kızılırmak suyunun karıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Gökçek şebeke suyuna Kızılırmak'tan su aktarıldığını doğrulamış, Kızılırmak suyunun içilebilir olduğunu savunmuştu. Gökçek, canlı yayında bu sudan içerek, “Elbette Kızılırmak suyu diğer barajlarımızdan gelen su kadar lezzetli değil. Ama ‘susuzluk mu yoksa lezzeti olmasa da su mu' derseniz, senin kafana yatmasa da biz su deriz” demişti.

 

Atiker Konyaspor Fenerbahçe
Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla ayrıldı
Mustafa Tosun
Belediye başkanı hakkında şok eden taciz iddiası
binali yıldırım
Başbakan Yıldırım Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı
noel baba gösterisi
'Noel Baba'lı gösterilere İsrail askerlerinden sert müdahale
Londra protesto
Londra'da ABD'nin Kudüs kararına tepki büyük
İlgili Haberler
Mustafa Tosun

Belediye başkanı hakkında şok eden taciz iddiası

yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi yayınladı

Meşrutiyet Caddesi

Melih Gökçek döneminde inşa edilen üst geçitler sökülüyor

bolu dağı

Kar yağışı etkisini arttırdı TIR'ların geçişine izin verilmiyor

Son Dakika Haberleri
Atiker Konyaspor Fenerbahçe

Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla ayrıldı

binali yıldırım

Başbakan Yıldırım Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı

noel baba gösterisi

'Noel Baba'lı gösterilere İsrail askerlerinden sert müdahale

Londra protesto

Londra'da ABD'nin Kudüs kararına tepki büyük

 Yazarlarımız
turker erturk

Kadın Erkeğe İtaat Etmek Zorundadır

Geçen gün (20 Aralık 2017), Milli Eğitim Bakanı Yılmaz “Hz. Muhammed’in Hayatı” kitabındaki Medeni Kanuna aykırı evliliğe ilişkin sözleri savunarak; “Kadının itaati ibadettir” ifadeleri için ...

Devam