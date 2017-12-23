23/12/2017 18:03


İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi yayınladı

yılbaşı genelgesi

Yılbaşı günü halkın daha sağlıklı bir ortamda kutlamalar yapması için İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliklerine  gönderilen "Yılbaşına İlişkin Alınacak  Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgede,  vatandaşların  yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini  sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini,  terör değerlendirmeleri ile  şehirler arası-şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunluğu   dikkate alınarak "proaktif önlemler" alınması istendi.Ayrıca genelgede, il valilerinin koordinesinde jandarma, emniyet ve  sahil güvenlik teşkilatlarına, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında, terör  örgütlerinin muhtemel eylem hedeflerine yönelik alınacak tedbirlerin en üst  düzeyde planlanması ve uygulanması uyarısında bulunuldu.

Genelgeye göre, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu  AVM'ler, havaalanı, otobüs terminali, tren garı, pazar yerleri ve umuma açık  mahallerde yoğun güvenlik önlemleri artırılacak, kış aylarında vatandaşların  yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezlerinde ise ek trafik tedbirleri alınacak.

"Yılbaşına İlişkin Alınacak Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgede  alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

Hava şartları dikkate alınarak, özellikle yılbaşı gecesi  görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi,  kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlarda kontroller yapmak maksadıyla  görevlendirilecek trafik timlerinin sayısı artırılacak.

29 Aralık'tan itibaren her gün saat 21.00'den sonra yol emniyet ve  kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Trafik kontrolleri, kazaların yoğun  olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Olumsuz hava koşullarının  yaşandığı durumlarda trafik timleri yol güzergahlarında seyir halinde veya  sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda tepe lambaları sürekli  yanar vaziyette konuşlandıracak.

Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçların önceden  belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilmesi  sağlanacak.

Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye  düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından  sorumlu kuruluşa bilgi verilecek.

GECE YARISINDAN SONRA ALKOL DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine  ağırlık verilecek.  Denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı  tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Böyle bir  durumda araçta alkolsüz  başka bir sürücünün bulunması halinde araçlar trafik  kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına  alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahıslar, mahallinden temin  edilecek ticari araçlarla, gidecekleri yerlere gönderilecek.

AVM, HAVAALANI, TERMİNALLERDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs ve  minibüs terminali, tren garı, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli  güvenlik tedbirleri alınacak, devriye uygulamaları artırılacak.Terminallerde ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, araçların  takograf, kış lastiği, ışık far donanımı ve buna benzer teknik donanımları  denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar  trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek.

Ayrıca Türk vatandaşı olmayanlar, yolculuk yaparken başta pasaport ve  yurda giriş imkanı veren diğer belgeleri ile birlikte yolcu izin belgesi  olmaksızın seyahat edemeyecek.

GECE KULÜPLERİNDEKİ ÖZEL GÜVENLİKLERİN TEHDİTLERE KARŞI  FARKINDALIKLARI  ARTIRILACAK

Başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanlarının işletmecileri  ile görüşmeler yapılacak, bu mekanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin  tehditlere karşı farkındalıklarını artıracak faaliyetlere ağırlık verilecek.

KAYAK MERKEZLERİNE TAKVİYE EKİP GÖREVLENDİRİLECEK

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Ankara-Elmadağ,  Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm  merkezlerinde trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu illerin  güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak. İhtiyaç halinde trafik timleri  asayiş devriyeleri ile takviye edilecek.

Güzergah üzerinde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik  yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının  faal olup olmadığına dikkat edilecek, ışık donanımı bozuk araçların eksiklikleri  giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek. Yangın söndürme cihazı ve  ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli olan zincir, takoz  çekme halatı ve buna benzeyen araçların eksikliklerin tamamlamaları sağlanacak.  Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına ilişkin kontroller de artırılacak.

İHBARLAR KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLECEK

Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilerek yeteri kadar ekip sevk  edilecek. Sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme vb.)  koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanarak örnek  tatbikatlar yapılacak.

Yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile  vatandaşların, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte  karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli  bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında  düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacak.

Kaynak: AA


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