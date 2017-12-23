23/12/2017 13:10


Melih Gökçek döneminde inşa edilen üst geçitler sökülüyor

Meşrutiyet Caddesi

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Çankaya'da Meşrutiyet Caddesi üzerine inşa edilen yaya üst geçitleri sökülmeye başlandı

Üst geçitler hem bakımsızlık hem de yarattığı görüntü nedeniyle eleştiriliyordu.Dün akşam saat 22:00'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karanfil Sokak hizasındaki üst geçidi sökmeye başladı.Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı.


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