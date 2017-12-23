23/12/2017 13:06


Kar yağışı etkisini arttırdı TIR'ların geçişine izin verilmiyor

bolu dağı

TEM ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde etkisini arttıran şiddetli kar yağışı nedeniyle kar küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı

Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler, TEM’in Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde Kaynaşlı’da bulunan trafik ekipleri, kar yağışı nedeniyle TIR’ların geçişine izin vermiyor. Trafik ekipleri ayrıca kar lastıği uygulaması yaptı.

Kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı. Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

 

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