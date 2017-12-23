23/12/2017 13:00


Dikkat İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

istanbul yol

Yarın akşam Galatasaray ve Göztepe arasında oynanacak maç nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yarın saat 16.30’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde: “Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri – Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak”

Ataşehir’de Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak takımları arasında yarın 13.00’te oynanacak olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası nedeniyle saat 11.00’den itibaren Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısmı) ,Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesi – Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak.

Vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlar şu şekilde: “Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek”

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 16.30’da Kasımpaşa A.Ş. – Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle ise, Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi Stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi saat 13.30’dan itibaren trafiğe kapatılacak.


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