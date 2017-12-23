Hukuk öğrencileri feci kazada can verdi
Aydın-İzmir Otobanı Germencik İlçesi dinlenme tesisleri yakınlarında meydana gelen feci trafik kazasında 3 öğrenci hayatını kaybetti
İzmir’den Aydın’a gezmeye giden Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu Sefa Şahin yönetimindeki otomobil, aynı yöne seyreden Hüseyin Acar yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
3 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, öğrenciler Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal öldü, sürücü Sefa Şahin ise yaralandı