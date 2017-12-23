23/12/2017 07:02


Hukuk öğrencileri feci kazada can verdi

Aydın-İzmir Otobanı

Aydın-İzmir Otobanı Germencik İlçesi dinlenme tesisleri yakınlarında meydana gelen feci trafik kazasında 3 öğrenci hayatını kaybetti

İzmir’den Aydın’a gezmeye giden Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu Sefa Şahin yönetimindeki otomobil, aynı yöne seyreden Hüseyin Acar yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

3 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, öğrenciler Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal öldü, sürücü Sefa Şahin ise yaralandı


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