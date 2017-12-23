Çanakkale'de şiddetli kar vatandaşı yolda bıraktı

Gece yarısından itibaren Çanakkale'de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor

Çanakkale-Ezine karayolunun 18’nci kilometresindeki Erenköy rampasında karla kaplanan yolda sürücüler zor durumda kaldı. Özellikle TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlandı. Bazı sürücüler güzergahta yolda kalırken, Karayolları ekipleri yolun tamamen kapanmaması için bir yandan biriken karları küredi, bir yandan da tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale’ye bağlı Kepez Beldesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine giden yolun da yokuş olması ve karla kaplanması nedeniyle sürücüler çıkmakta zorlandı. Ekipler, hastaneye giden yolu açık tutabilmek için aralıklarla tuzlama çalışması yaptı. Bir kar kürüme aracı ise hastane bahçesinde ve kapısının önünde biriken karları kürüyerek giriş çıkışı açık tutmaya çalışıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekipleri de kar yağışının etkili olduğu güzergahta devriye gezerek, seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yolda kalan araç sürücülerine de yardımcı oldu. Çanakkale-Ezine karayolu ve Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağ mevkiindeki yol durumuyla ilgili sürücüler bilgilendiriliyor. Ayvalık’tan İstanbul’a gıda malzemesi götüren ve Erenköy rampasından aşağıya inemeyen TIR’ın sürücüsü Kemal Yemendere, 5 saattir yolda olduğunu belirterek, “Zamanında müdahale etselerdi böyle olmazdı. Yolun ilerisi ne durumda bilmiyorum” diye konuştu.