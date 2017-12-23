23/12/2017 06:56


İptal edilen İDO ve BUDO seferleri

ido ve budo seferleri

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri iptal edildi

İDO tarafından iptal edilen ilk sefer saati 07.00'de oldu ve Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi iptal edildi. 

Saat 07:50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü seferinin de yapılamayacağı duyuruldu.

İDO'nun resmi internet sitesinden duyurusu yapılan ve iptal edilen diğer seferler de şöyle:

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü,

09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü.

BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.45 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak. 

 

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