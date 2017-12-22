Meteoroloji İzmir İstanbul ve Ankara'yı uyardı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları hızla düşerken bazı illerde ise kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Yurdumuzun üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem yarın ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yarın Trakya dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde önce karla karışık yağmur ardından kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Yağışların; Batı ve Orta Karadenizin kıyı kesimleri, Giresun, Tunceli, Bingöl ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Kütahya Yozgat ile Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul-Ankara arasında Bolu civarında, Antalya-Konya arasında Teraslar mevkiinde ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına 130-80 km/sel şeklinde eseceği bekleniyor.

Pazar günü Marmara'nın batısı ve kıyı Ege dışında ülke genelinde görülecek yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda etkili olmaya devam ettikten sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

GECE AYAZLARI

Ancak soğuk hava ve gece ayazlarının yurdumuzun iç kesimlerinde hafta ortasına kadar etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk yarısında yurdumuzun iç kesimlerinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği diğer yerlerde ise normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA PAZAR GÜNÜ YERLER KAR TUTACAK

Üç büyük ilimizin hafta sonu beklenilen hava durumları ise; Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışın yarın öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği belirtiliyor. Pazar sabahına kadar devam etmesi beklenen kar sonucu yerde kar örtüsü oluşması bekleniyor. Yağışın kesilmesiyle birlikte haftanın ilk yarısında gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YOK AMA...

İstanbul'da hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. Havanın genellikle çok bulutlu ve yağmurlu olacağı, cumartesi akşam ve gece kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği ve yağışın pazar sabahı kesileceği tahmin ediliyor.

İZMİR'DE YAĞIŞ UYARISI

İzmir'de ise bugün ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Yağışın bu akşam ve gece kuvvetli olacağı metrekareye 25-50 kg arasında yağış meydana geleceği tahmin ediliyor."