22/12/2017 15:48


Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında zor anlar yaşadı

Berna Yılmaz

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Anne Berna Yılmaz, oğlunun mezarı başında görüntülendi

Elinde, “Yasin-i Şerif” bulunan Yılmaz’ın yanında yakınları da yer aldı. Ziyarette Yavuz Yılmaz’ın arkadaşları da yer aldı. Oğlunun kabri başında dua eden Berna Yılmaz, mezar taşını okşadı, gözyaşlarını tutamadı. Mezara eğilen Berna Yılmaz’ı akrabaları teselli etmeye çalıştı. Oldukça üzgün olduğu görülen Berna Yılmaz basın mensuplarına teşekkür ederek ayrıldı. 

 

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