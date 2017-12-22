22/12/2017 10:55


Kediye işkence eden asker tutuklandı

kediye işkence yapan asker

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde kediye işkence yapan er polis memurunun bileğinin kırılmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklandı

Kentte askerliğini yaptığı sırada terhisine 3 gün kala hafta sonu iznindeyken orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yapan muhabere er T.H., disiplin cezasının ardından terhis edildi.

T.H, birliğinden ayrılarak kent merkezindeki Bahçesaray Caddesi'nde 52 GS 104 plakalı otomobili ile gezdiği sırada camlarının koyu renkli olması ve şüphe uyandırması üzerine polis ekiplerince durdurulmak istendi.Polisin "dur" ihtarına uymayan T.H. otomobili ile kaçmaya çalışırken uygulama noktasında yakalandı.Araçtan indirildikten sonra buradaki polis ekiplerine hakaret ve tehdit savuran T.H.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Tekme attığı polisin bileğini kırdı

Vatandaşlarla arasında çıkan arbededen faydalanarak aracıyla tekrar kaçmak isteyen T.H., engel olmaya çalışan polis ekiplerine mukavemet göstererek tekme attı. Yaşanan arbedede T.H.'nin tekme darbesiyle polis memuru E.Ş.'nin bileği kırıldı.Polis ekiplerince gözaltına alınan T.H.'nin yapılan incelemesinde bir süre önce "kediye işkence" iddiasıyla hakkında işlem gerçekleştirilen asker olduğu belirlendi.

Şüpheli T.H, iznini kullanarak terhis edilmesi ve halen asker olması sebebiyle emniyetteki işlemleri sonrası askeri yetkililere teslim edildi.Erzincan Adliyesi'ne sevk edilen T.H., terhisinden bir gün sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Görevli memura mukavemet ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralanan polis memuru E.Ş. ise Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından kolu alçıya alınarak taburcu edildi.


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