22/12/2017 09:30


FETÖ şüphelisi 16 subay hakkında gözaltı kararı verildi

gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmaya yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 16 muvazzaf subay (7 albay, 9 yarbay) hakkında gözaltı işlemlerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.Yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

 

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